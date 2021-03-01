Британія дозволить змішувати вакцини проти COVID-19 у деяких випадках

Мері Рамзі, глава відділу імунізації в Міністерстві охорони здоров'я Англії, сказала, що це буде відбуватися тільки в дуже рідкісних випадках, і що уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення як мінімум двох доз з інтервалом в декілька тижнів

Велика Британія дозволить людям в рідкісних випадках робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, не дивлячись на відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз.

Британський уряд заявив, що людям можна зробити поєднання двох щеплень від COVID-19, наприклад, якщо такої ж дози вакцини немає в наявності, згідно з керівними принципами, опублікованими напередодні Нового року, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо та ж вакцина недоступна, або якщо перший отриманий препарат невідомий, розумно запропонувати одну дозу доступного препарату для завершення графіка вакцинації", - йдеться в керівних принципах.

Мері Рамзі, глава відділу імунізації в Міністерстві охорони здоров'я Англії, сказала, що це буде відбуватися тільки в дуже рідкісних випадках, і що уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення як мінімум двох доз з інтервалом в декілька тижнів.

Британія була в авангарді затвердження нових вакцин проти коронавірусу, ставши першою країною, яка надала дозвіл вакцинам Pfizer/BioNTech і AstraZeneca в грудні.

Обидві вакцини призначені для введення в вигляді двох ін'єкцій з інтервалом в декілька тижнів, але вони не призначені для змішування разом.

У нових правилах уряду говориться, що "немає доказів взаємозамінності вакцин проти COVID-19, хоча дослідження ще тривають".

Однак в рекомендаціях вказується, що, хоча слід докласти всіх зусиль для завершення режиму імунізації однією і тією ж вакциною, якщо пацієнт знаходиться в "безпосередній групі високого ризику" або вважається "малоймовірним, що він знову приїде", йому можуть бути введені інші вакцини.

Нагадаємо, що Британія першою в світі розпочала щеплення вакциною Pfizer/BioNTech