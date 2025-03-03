Британія дистанціюється від французької пропозиції про припинення вогню в Україні – FT
Велика Британія не погодилася із пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона щодо місячного перемир’я між москб та Києвом.
Про це зазначає газета Financial Times.
Розбіжності між країнами стали очевидними після саміту в Лондоні, де провідні європейські лідери пробували продемонструвати єдність та виробити спільний план дій після скандальної зустрічі в Білому домі президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.
"На столі є різні варіанти, які підлягають подальшому обговоренню зі США та європейськими партнерами, але домовленості про місячне перемир’я наразі немає", - пише видання.
Крім того, міністр збройних сил Британії Люк Поллард в понеділок застеріг від припинення бойових дій в Україні, що може дозволити росії перегрупуватися.
"Українці справедливо стурбовані тим, що будь-яка коротка пауза у війні лише дасть росії час для переозброєння, перегрупування та повторного вторгнення", - заявив Поллард.
Також заступник міністра сказав, що "не було досягнуто жодної угоди щодо того, як виглядає перемир’я" і Зеленський відкинув заклики до негайного припинення вогню без гарантій безпеки.
Після саміту перед відльотом з Британії Зеленський оголосив, що зупинка бойових дій без чітких гарантій буде "поразкою для всіх".
Зранку, 3 березня, Париж закликав до перемир'я на місяць.