Париж закликає до перемир'я на місяць

Пропонується перемир’я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі.

Президент Франції Еммануель Макрон готує спільний план з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером про досягнення миру в Україні, в рамках яокго буде запропоноване перемир'я для України на один місяць.

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон з усіх сил намагається, аби Європа не опинилася розчавленою новою угодою між Вашингтоном і москвою.

"Еммануель Макрон не вірить в угоду про припинення вогню, укладену між американцями та росіянами і переконаний, що Путін перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації", - пише видання.

І саме тому Макрон і Стармер розробили франко-британський план щодо України. Як альтернативу, вони запропонували "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць.

Французький президент вважає, що такий план має перевагу, адже дозволить контролювати виконання перемир'я.

Макрон додав, що всі учасники саміту європейських лідерів, який відбувся у Великій Британії, прагнуть досягти надійного завершення війни в Україні.

"За столом переговорів у Лондоні ми всі сповнені рішучості вжити заходів для встановлення міцного і тривалого миру в Україні та забезпечення нашої колективної безпеки", - констатував лідер Франції.