Британія, Франція та Україна найближчими днями проведуть зустріч

Вона буде присвячена гарантіям безпеки для Києва.

Зустріч військового керівництва України, Британії і Франції задля планування розгортання військового контингенту в Україні відбудеться найближчими днями.

Про це йдеться в пресрелізі британського уряду.

"Сьогодні ввечері прем'єр-міністр поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили свій візит до Парижа минулого тижня і погодилися, що існує реальний імпульс для підтримки безпеки України в довгостроковій перспективі. Прем'єр-міністр додав, що зустріч британського, французького та українського військового керівництва, яка відбудеться найближчими днями, сприятиме наступному етапу детального планування", - написано в повідомленні.

Також лідери обговорили сьогоднішню третю річницю визволення Бучі.

"Прем'єр-міністр згадав про свій візит до міста у 2023 році та віддав належне мужності та силі мешканців та їхніх близьких, з якими він зустрівся. Він додав, що їхні історії страждань є болючим нагадуванням про варварство Росії протягом останніх трьох років", - зазначили в британському уряді.

Крім того, нещодавно лідери США і Британії обговорили тиск на путіна.