Лідери США і Британії обговорили тиск на путіна
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ввечері неділі зателефонував президенту США Дональду Трампу і під час розмови сторони обговорили низку тем, серед яких і Україна.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.
Пем’єр Британії поінформував Трампа щодо продуктивних дискусій на зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі цього тижня.
"Лідери погодилися із необхідністю продовжувати колективний тиск на путіна", – додали в уряді Сполученого Королівства.
Також вони обговорили результативні перемовини між їхніми командами щодо угоди про економічне процвітання Британії та США.
Крім того, Стармер і Трамп домовилися залишатися на зв’язку найближчими днями.