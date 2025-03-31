Лідери США і Британії обговорили тиск на путіна

Також вони торкнулися теми результатів перемовини між їхніми командами щодо угоди про економічне процвітання Британії і США.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ввечері неділі зателефонував президенту США Дональду Трампу і під час розмови сторони обговорили низку тем, серед яких і Україна.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

Пем’єр Британії поінформував Трампа щодо продуктивних дискусій на зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі цього тижня.

"Лідери погодилися із необхідністю продовжувати колективний тиск на путіна", – додали в уряді Сполученого Королівства.

Також вони обговорили результативні перемовини між їхніми командами щодо угоди про економічне процвітання Британії та США.

Крім того, Стармер і Трамп домовилися залишатися на зв’язку найближчими днями.