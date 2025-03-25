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ПОЛІТИКА

Стармера критикують за нечіткість планів щодо миротворців в Україні — The Telegraph

25 березня 2025, 13:01
Стармера критикують за нечіткість планів щодо миротворців в Україні — The Telegraph
джерело president.gov.ua
Військові експерти кажуть, що прем'єр-міністр не зміг чітко сформулювати, чого він сподівається досягти.

Військові експерти звинуватили прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в тому, що він ховається за "незграбними" кліше, говорячи про створення миротворчої місії в Україні.

Колишній військовий аташе Великої Британії в москві та Києві Джон Форман заявив The Telegraph, що ініціатива прем'єра викликає занепокоєння через свою неоднозначність і відсутність чітких цілей.

Попри те, що 30 країн зустрілися минулого тижня в Постійному об'єднаному штабі в Нортвуді на переговорах під керівництвом генерал-лейтенанта Ніка Перрі, командувача об'єднаними операціями, уряд Британії не зміг викласти конкретні плани щодо того, які війська і техніку кожна країна може направити в Україну.

Формав додав, що слова Стармера щодо миротворців в Україні — це "попередній перший крок".

"Вони все ще перебувають на дуже ранній стадії процесу планування, зі слабкими стратегічними цілями", — зазначив він.

Форман також заявив, що "говорити про чоботи на землі і літаки в повітрі — це добре, але Стармер повинен нам усім — парламенту, військовослужбовцям, їхнім сім'ям і громадськості — набагато більше і чіткіше пояснювати, що відбувається і чого він хоче досягти, а не ховатися за кліше".

"Це частина демократії — не обов'язково розписувати військові деталі, але можна дати загальне розуміння принципу: що ми хочемо, щоб місія робила? Захищала? Стримувала? Заспокоювала? Кожна з цих місій вимагатиме різного рівня сил і буде пов'язана з різними ризиками", — додав він.

війнамиротворціКір Стармер

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