Британія готова надати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29
Таку заяву зробив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі.
Про це повідомляє Reuters.
Гіппі заявив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є важливим моментом і додав, що це також найкраще рішення для українців, адже їм потрібні літаки, які вони вже знають.
"Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів", – сказав британський політик.
Гіппі додав, що такого запиту від Варшави ще не надходило.Того тижня слідом за Польщею і Словаччина підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29.