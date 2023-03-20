Британія готова надати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29

Велика Британія готова допомогти уряду Польщі поповнити парк ППО після передачі частини винищувачів в Україну.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі.

Про це повідомляє Reuters.

Гіппі заявив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є важливим моментом і додав, що це також найкраще рішення для українців, адже їм потрібні літаки, які вони вже знають.

"Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів", – сказав британський політик.

Гіппі додав, що такого запиту від Варшави ще не надходило.