Матеріали:
Теми:

Британія готова надати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29

20 березня 2023, 18:09
Британія готова надати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29
Фото: tsn.ua
Велика Британія готова допомогти уряду Польщі поповнити парк ППО після передачі частини винищувачів в Україну.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі. 

Про це повідомляє Reuters.

Гіппі заявив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є важливим моментом і додав, що це також найкраще рішення для українців, адже їм потрібні літаки, які вони вже знають.

"Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів", – сказав британський політик.

Гіппі додав, що такого запиту від Варшави ще не надходило.

Того тижня слідом за Польщею і Словаччина підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29.
ПольщаБританіявинищувачі

Останні матеріали

Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Політика
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2023, 14:54
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Політика
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Переклад iPress – 20 березня 2023, 13:28
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 березня 2023, 09:26
Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється