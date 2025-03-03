Британія готова закрити небо над Україною заради мирної угоди – Sky News

Лондон захищатиме мирну угоду з Україною за допомогою "коаліції охочих".

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що деякі європейські країни вже ведуть планування миротворчої місії.

Про це інформує телеканал Sky News.

"Британія готова підтримати це черевиками на землі та літаками в повітрі разом з іншими. Європа повинна виконати важку роботу", - констатував Стармер.

Політик припускає, що коаліція європейських союзників може активізуватися і захистити потенційну угоду для України щодо "гарантії миру".

Прем’єр-міністр додав, що деякі країни ЄС можуть бути готові збільшити витрати на оборону, щоб захистити будь-яку мирну угоду, яка буде укладена між Україною і росією.

Проте виступаючи на прес-конференції після саміту лідерів ЄС у центрі Лондона, Стармер визнав, що такої коаліції ще не було сформовано, і попередив, що не кожна нація відчує, що може зробити свій внесок.

Натомість він сказав, що бажаючі - хоча він не зазначив, які країни це стосується - активізують планування зараз із справжньою терміновістю.

Ознакою цього може стати те, що країни-члени ЄС надішлють свої власні війська в Україну.

Також після саміту стало відомо, що Британія надасть Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони.