Британія готує саміт щодо України, але без Балтії – Sky News

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Британія не запросила їхніх лідерів взяти участь у саміті.

Британський прем'єр Кір Стармер, який нещодавно повернувся із зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні, в неділю, 2 березня, готується прийняти в Лондоні лідерів понад десятка європейських країн, щоб обговорити війну рф проти України. Тим часом країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Британія не запросила їхніх лідерів взяти участь у саміті.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на європейське дипломатичне джерело.

У москві помітять, що Латвія, Литва й Естонія не увійшли до списку учасників саміту, сказало джерело телеканалу. Очікується, що Стармер проведе телефонну розмову з лідерами країн Балтії, але, на думку джерела Sky News, це погана заміна особистої участі в зустрічі.

"Ми дійсно дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало джерело.

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО, вважаються одними з найбільших прихильників України, надають зброю і фінансову допомогу українським збройним силам у боротьбі з російським вторгненням та протягом багатьох років чи не найбільш активно у Європі попереджали про загрозу з боку російського диктатора владіміра путіна.

Франція, президент якої також днями відвідував Вашингтон, допомагає Британії організувати саміт. На зустрічі обговорюватиметься підтримка Києва, включаючи план формування міжнародних миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, щоб допомогти забезпечити припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський теж має взяти участь: як писали ЗМІ, він уже прибув до Лондона. Перед цим Зеленський зустрівся з Трампом у США — переговори завершилися сваркою в Овальному кабінеті. Таким чином саміт у Британії дозволить обговорити подальші перспективи на тлі суперечки Трампа з Зеленським.

Крім того, на зустрічі, ймовірно, обговорюватимуться й ширші питання європейської безпеки після того, як Трамп чітко дав зрозуміти, що європейські союзники по НАТО повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а не покладатися на США.

Повідомлялося, що Зеленський вже прибув до Британії після візиту до США.