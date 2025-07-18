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ПОЛІТИКА

Британія хоче приєднатися до закупівлі зброї для України разом із Німеччиною

18 липня 2025, 20:38
Британія хоче приєднатися до закупівлі зброї для України разом із Німеччиною
Фото: з вільного доступу
Лондон може доєднатися до закупівель ППО.

Британія хоче взяти участь у європейських закупівлях американської зброї для України. Міністр оборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус обговорять це питання під час віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в понеділок.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, Британія може доєднатися до закупівлі систем ППО Patriot з Німеччиною або ж окремо закупить іншу зброю та боєприпаси у США. Розглядаються обидва варіанти.

Зазначається, що переговори між Британією, Німеччиною та США залишаються на ранній стадії, проте британські міністри вирішили приєднатися до Німеччини, яка закупить дві системи ППО для України.

Гілі заявив, що Британія підтримує схему, за якою у США куплятимуть зброю для України, і Лондон хоче зіграти "свою повну роль". Він додав, що Лондон та Берлін домовилися про партнерство у постачанні критично важливих ракет протиповітряної оборони Україні.

План поставок зброї Україні розроблять під час "Рамштайну" в понеділок. Зустріч проведуть Велика Британія та Німеччина, міністр оборони США Піт Хегсет та генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьмуть участь.

Раніше прем’єр Британії Кір Стармер натякав, що його країна може приєднатися до Німеччини в рамках закупівлі для України американської зброї. ЗМІ писали, що обговорення з цього приводу між Британією, США та іншими країнами Європи зараз перебувають на ранній стадії.

зброяНімечинаБританіявійна в Україні

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