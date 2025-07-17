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Стармер натякнув на переговори зі США про закупівлю зброї для України – Bloomberg

17 липня 2025, 21:55
Стармер натякнув на переговори зі США про закупівлю зброї для України – Bloomberg
Фото: Getty Images
Рішення Стармером поки що не ухвалено
Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для України.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що західні союзники прагнуть зміцнити обороноздатність країни у війні проти російських окупантів. Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії, повідомило джерело, попередивши, що рішення поки що не ухвалено.
 
"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також підтримки, яка стоїть за цим, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", - заявив Стармер на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
 
Його запитали, чи приєднається Велика Британія до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет "Петріот" в Україну за допомогою продажу їх європейським союзникам.
 
Зазначається, що Берлін має намір профінансувати закупівлю двох батарей Patriot для Києва, а також придбати у США ракетний комплекс середньої дальності Typhon. Інші європейські країни, включно з Великою Британією, поки не взяли на себе зобов'язання приєднатися до них. Мерц заявив:
 
"Наші міністри оборони обговорюють деталі організації постачання Patriot на Україну в короткі терміни. Їх також необхідно доставити і встановити. Це питання не кількох годин, а кількох днів і тижнів".
 
Поїздка Мерца до Великої Британії послідувала за більш офіційним державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона минулого тижня - першим візитом європейського лідера після Brexit.

 

війна в Україніросія окупантиСтармер

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