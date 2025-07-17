Стармер натякнув на переговори зі США про закупівлю зброї для України – Bloomberg

Рішення Стармером поки що не ухвалено

Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для України.

Зазначається, що західні союзники прагнуть зміцнити обороноздатність країни у війні проти російських окупантів. Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії, повідомило джерело, попередивши, що рішення поки що не ухвалено.

"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також підтримки, яка стоїть за цим, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", - заявив Стармер на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.