Стармер натякнув на переговори зі США про закупівлю зброї для України – Bloomberg
17 липня 2025, 21:55
Фото: Getty Images
Рішення Стармером поки що не ухвалено
Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для України.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що західні союзники прагнуть зміцнити обороноздатність країни у війні проти російських окупантів. Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії, повідомило джерело, попередивши, що рішення поки що не ухвалено.
"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також підтримки, яка стоїть за цим, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", - заявив Стармер на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Його запитали, чи приєднається Велика Британія до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет "Петріот" в Україну за допомогою продажу їх європейським союзникам.
Зазначається, що Берлін має намір профінансувати закупівлю двох батарей Patriot для Києва, а також придбати у США ракетний комплекс середньої дальності Typhon. Інші європейські країни, включно з Великою Британією, поки не взяли на себе зобов'язання приєднатися до них. Мерц заявив:
"Наші міністри оборони обговорюють деталі організації постачання Patriot на Україну в короткі терміни. Їх також необхідно доставити і встановити. Це питання не кількох годин, а кількох днів і тижнів".
Поїздка Мерца до Великої Британії послідувала за більш офіційним державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона минулого тижня - першим візитом європейського лідера після Brexit.