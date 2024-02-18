Британія і союзники планують озброїти Україну дронами Swarm з ШІ – Bloomberg
Про це йдеться в статті Bloomberg, які посилаються на анонімних військових, обізнаних з питанням
"Західні військові, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції безпілотниками, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення делікатних питань", - йдеться в матеріалі.
Військові заявила, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом 2-3 місяців. Вони попередили, що терміни можуть змінитися.
Безпілотники стають усе важливішими у російсько-українській війні, адже конфлікт триває майже два роки, і триває глобальна гонка з розробки нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни.
росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників і отримала значні поставки від свого союзника Ірану.
В той же час коаліція союзників України пообіцяла доставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом року.
Крім того, цього року Україна планує закупити щонайменше мільйон дронів.