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Британія і союзники планують озброїти Україну дронами Swarm з ШІ – Bloomberg

18 лютого 2024, 12:58
Британія і союзники планують озброїти Україну дронами Swarm з ШІ – Bloomberg
Британія разом із країнами-союзниками, включаючи США, працюють над тим, аби надати Україні тисячі нових дронів, які працюють за підтримки штучного інтелекту, щоб мати змогу одночасно обстрілювати російські цілі.

Про це йдеться в статті Bloomberg, які посилаються на анонімних військових, обізнаних з питанням

"Західні військові, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції безпілотниками, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення делікатних питань", - йдеться в матеріалі. 

Військові заявила, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом 2-3 місяців. Вони попередили, що терміни можуть змінитися.

Безпілотники стають усе важливішими у російсько-українській війні, адже конфлікт триває майже два роки, і триває глобальна гонка з розробки нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. 

росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників і отримала значні поставки від свого союзника Ірану.

В той же час коаліція союзників України пообіцяла доставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом року. 

Крім того, цього року Україна планує закупити щонайменше мільйон дронів.

 

дроништучний інтелект

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