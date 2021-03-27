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Британія і ЄС готові укласти угоду з вакцин від COVID

Великобританія і Європейський союз близькі до того, щоб укласти угоду про вакцини. Угода може бути підписана вже в ці вихідні.
Британія і ЄС готові укласти угоду з вакцин від COVID Фото: Економічна правда

Згідно з угодою, Євросоюз скасує заборону на експорт вакцин Pfizer-BioNTech у Великобританію, повідомляє "РБК-Україна". В обмін на це британський уряд погодиться відмовитися від деяких довгострокових поставок вакцини Oxford-AstraZeneca, які мали експортуватися з Голландії.

Наголошується, що раніше Нідерланди, де знаходяться виробничі потужності англо-шведського виробника вакцини від коронавірусу AstraZeneca, пригрозили заблокувати поставки препарату в Британію. Від британського уряду вимагали згоди на більш справедливий обмін вакцинами з ЄС.

Нагадаємо, що ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень

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27 03 2021 15:36
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