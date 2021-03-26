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ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень

За словами фон дер Ляєн, з 1 грудня 2020 року по 25 березня "загальна кількість вивезених з Європейського союзу доз зросла до 77 млн"
Європейський союз експортував 77 мільйонів доз вакцин, в той час як на щеплення в самому ЄС було використано 62 млн доз.
ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень Фото: вакцина (freepik)

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, кампанія вакцинації в ЄС неухильно прогресує.

"На сьогодні ми отримали 88 мільйонів доз і введено 62 мільйони доз. Загалом, якщо подивитися на кількість людей, які були повністю вакциновані в Європі, це 18,2 мільйона. Отже, 4,1% вже отримали дві дози", - сказала президентка Єврокомісії.

Також, за словами фон дер Ляєн, з 1 грудня 2020 року по 25 березня "загальна кількість вивезених з Європейського союзу доз зросла до 77 млн".

"Це говорить про те, що Європа є регіоном, який експортує найбільше вакцин в усьому світі", - зазначила вона.

Близько чверті експортованих вакцин були відправлені з ЄС до Британії. Поставки також здійснювалися в Канаду, Японію, Мексику і США, причому Британія і США забороняють експорт вакцин, вироблених на їх території.

На тлі повільних темпів вакцинації в Євросоюзі ця ситуація викликає невдоволення багатьох лідерів ЄС.

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26 03 2021 11:27
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