ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, кампанія вакцинації в ЄС неухильно прогресує.
"На сьогодні ми отримали 88 мільйонів доз і введено 62 мільйони доз. Загалом, якщо подивитися на кількість людей, які були повністю вакциновані в Європі, це 18,2 мільйона. Отже, 4,1% вже отримали дві дози", - сказала президентка Єврокомісії.
Також, за словами фон дер Ляєн, з 1 грудня 2020 року по 25 березня "загальна кількість вивезених з Європейського союзу доз зросла до 77 млн".
"Це говорить про те, що Європа є регіоном, який експортує найбільше вакцин в усьому світі", - зазначила вона.
Близько чверті експортованих вакцин були відправлені з ЄС до Британії. Поставки також здійснювалися в Канаду, Японію, Мексику і США, причому Британія і США забороняють експорт вакцин, вироблених на їх території.
На тлі повільних темпів вакцинації в Євросоюзі ця ситуація викликає невдоволення багатьох лідерів ЄС.
Нагадаємо, що Гейтс вважає, що світ повернеться до нормального життя до кінця 2022 року
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