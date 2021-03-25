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Гейтс вважає, що світ повернеться до нормального життя до кінця 2022 року

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що світ завдяки вакцинації від COVID-19 має повернутися до нормального життя до кінця 2022 року.
Гейтс вважає, що світ повернеться до нормального життя до кінця 2022 року 6 місце. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Фото: Robert Sorbo / Microsoft / HO

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.

"До кінця 2022 року ми по суті маємо повністю повернутися до нормального життя", - спрогнозував Гейтс.

Він також додав, що цього можна досягти завдяки вакцинації від коронавірусу.

Зазначається, що Білл Гейтс через свій благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив щонайменше 1,75 мільярда доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19 у світі. Гроші були виділені на підтримку деяких розробників COVID-вакцин, засобів діагностики і методів лікування.

Нагадаємо, що ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації

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25 03 2021 11:51
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