Гейтс вважає, що світ повернеться до нормального життя до кінця 2022 року

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що світ завдяки вакцинації від COVID-19 має повернутися до нормального життя до кінця 2022 року.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.

"До кінця 2022 року ми по суті маємо повністю повернутися до нормального життя", - спрогнозував Гейтс.

Він також додав, що цього можна досягти завдяки вакцинації від коронавірусу.

Зазначається, що Білл Гейтс через свій благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив щонайменше 1,75 мільярда доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19 у світі. Гроші були виділені на підтримку деяких розробників COVID-вакцин, засобів діагностики і методів лікування.

Нагадаємо, що ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації