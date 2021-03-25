CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що світ завдяки вакцинації від COVID-19 має повернутися до нормального життя до кінця 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гейтс вважає, що світ повернеться до нормального життя до кінця 2022 року
6 місце. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Фото: Robert Sorbo / Microsoft / HO
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.
"До кінця 2022 року ми по суті маємо повністю повернутися до нормального життя", - спрогнозував Гейтс.
Він також додав, що цього можна досягти завдяки вакцинації від коронавірусу.
Зазначається, що Білл Гейтс через свій благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив щонайменше 1,75 мільярда доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19 у світі. Гроші були виділені на підтримку деяких розробників COVID-вакцин, засобів діагностики і методів лікування.
Нагадаємо, що ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації
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