Сі Цзіньпін зустрівся з Біллом Гейтсом і заявив, що дружба США і Китаю триватиме

Це була перша за багато років зустріч Сі з іноземним бізнес-лідером.

Китайський лідер Сі Цзіньпін назвав одного із засновників Microsoft Білла Гейтса "старим другом" і висловив надію, що вони зможуть співпрацювати на користь як Китаю, так і Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі в Пекіні Сі сказав Гейтсу, що він дуже радий бачити його і назвав Гейтса першим американським другом, з яким він зустрівся цього року.

"Я часто кажу, що основою американсько-китайських відносин є люди. Я покладаю свої надії на американський народ. За нинішньої глобальної ситуації ми можемо здійснювати різні види діяльності, корисні для наших двох країн і народів, діяльність, яка приносить користь людству загалом", - заявив Сі.

Гейтс, який прибув до Пекіна в середу, 14 червня, сказав Сі, що для нього "велика честь" мати можливість зустрітися з лідером Китаю.

"У нас завжди були чудові розмови, і сьогодні ми обговоримо багато важливих тем. Я був дуже розчарований, що не міг приїхати протягом останніх чотирьох років, тому я дуже радий повернутися", - зазначив Гейтс.

Сі не їздив за кордон майже три роки, оскільки Китай закрив кордони під час пандемії, а його міжнародні зустрічі з моменту відкриття кордонів відбувалися переважно з іншими лідерами держав.

Після відкриття кордонів на початку цього року Китай відвідали кілька керівників компаній, але більшість із них зустрічалися з міністрами уряду.

Гейтс вийшов зі складу ради директорів Microsoft у 2020 році, щоб зосередитися на благодійній діяльності, пов'язаній з глобальною охороною здоров'я, освітою та зміною клімату.

Востаннє про зустріч Сі і Гейтса повідомлялося у 2015 році, коли вони зустрілися в кулуарах Боаоського форуму. На початку 2020 року Сі написав Гейтсу листа, в якому подякував йому, а також Фонду Білла і Мелінди Гейтс за обіцянку надати допомогу Китаю, зокрема п'ять мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19.

Настрої іноземної бізнес-спільноти щодо Пекіна стали обережнішими, оскільки напруженість у китайсько-американських відносинах зростає, а Сі посилює увагу країни до національної безпеки.

Під час зустрічі з Гейтсом Сі заявив, що Китай не піде старим шляхом "сильної країни, яка прагне гегемонії", а працюватиме з іншими країнами для досягнення спільного розвитку. Пекін часто звинувачує Сполучені Штати в прагненні до гегемонії.

Окрім зустрічі з Сі, під час свого візиту Гейтс виступив з промовою в Глобальному інституті розробки лікарських засобів.