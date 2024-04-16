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ПОЛІТИКА

Пропозиція Пекіна про міжнародну мирну конференцію щодо України залучає і росію

16 квітня 2024, 14:27
Пропозиція Пекіна про міжнародну мирну конференцію щодо України залучає і росію
Олаф Шольц та Сі Цзіньпін, фото: АРА
Пекін називає війну рф проти України "українською кризою" та не засудив росію за вторгнення, розширюючи партнерство з москвою.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 16 квітня, зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів лідери двох країн провели “глибокий обмін думками” щодо війни рф проти України.

Про це повідомляє Xinhua.

Сі підкреслив, що в нинішній ситуації, щоб запобігти виходу війни з-під контролю, всі сторони повинні працювати разом для якнайшвидшого відновлення миру. Для цього він запропонував чотири принципи.

"По-перше, ми повинні зробити пріоритетом підтримання миру і стабільності та утриматися від пошуку корисливих вигод. По-друге, ми повинні охолодити ситуацію і не підливати масла у вогонь. По-третє, створити умови для відновлення миру й  утриматися від подальшого загострення напруженості. По-четверте, ми повинні зменшити негативний вплив на світову економіку й утриматися від підриву стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок", - сказав Сі. 

Китайський лідер додав, що Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін.

Очікується, що мирна конференція відбудеться у Швейцарії в червні. 

Також, як повідомляє Reuters, Сі сказав Шольцу, що співпраця між Китаєм і Німеччиною - це не "ризик", а гарантія стабільних зв'язків і можливість для майбутнього на тлі скарг з боку ЄС на китайські товари, які заполонили ринки країн Євросоюзу.

Промисловість і ланцюги поставок Китаю й Німеччини глибоко переплетені, а їхні ринки дуже взаємозалежні, наголосив Сі, додавши, що сторони повинні розглядати та розвивати відносини всебічно з довгострокової і стратегічної перспективи.

Триденний візит Шольца до Китаю був першим з часу, коли його уряд минулого року розпочав стратегію "зниження ризиків", щоб уникнути надмірної залежності від китайських постачальників. Його візит також збігся у часі зі стурбованістю ЄС загрозою для європейського бізнесу з боку китайських товарів, зокрема електромобілів та інших "зелених" технологій, що заполонили ринки Європи.

Шольц, своєю чергою, обережно висловився щодо Китаю — важливого ринку для Німеччини, заявивши, що ЄС не повинен діяти на основі протекціоністських інтересів.

Але канцлер наголосив, що конкуренція між Китаєм і Німеччиною має бути чесною.

Сі заявив Шольцу, що Китай і Німеччина мають "величезний потенціал" для співпраці як у традиційних галузях, таких як промисловість та автомобілебудування, так і в нових сферах, таких як "зелена" трансформація і штучний інтелект.

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