Кемерону не вдалося переконати Трампа щодо допомоги Україні – The Guardian

Під час візиту до Мар-а-Лаго міністр закордонних справ Британії закликав екс-президента визнати зацікавленість США в тому, щоб не нагороджувати путіна за захоплення земель.

Про це пише британська газета The Guardian.

Спроба Девіда Кемерона переконати Дональда Трампа дозволити Конгресу США проштовхнути $60 млрд військової допомоги Україні, схоже, провалилася: британському міністру закордонних справ навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном, який теоретично міг би поставити пакет на голосування.

Лобіювання Кемерона в Мар-а-Лаго може виявитися недостатнім, аби достукатися до нової Республіканської партії.

Натомість Джонсон зазнав напад зі сторони ультраправої конгресвумен від Джорджії Марджорі Тейлор Грін, яка поновила свої погрози провести дострокове голосування, щоб усунути його з посади за те, що він навіть розглядав можливість голосування.

На приватній вечері на базі Трампа у Флориді, Мар-а-Лаго, Кемерон закликав Трампа визнати, що в інтересах США не винагороджувати путіна за захоплення землі в України.

Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року будуть розроблені плани для кожного члена Альянсу, які дозволять досягти або перевищити цільовий показник витрат на оборону. Він сподівався, що Трамп сигналізуватиме про зміну курсу, принаймні полегшивши шлях до зустрічі з Джонсоном.

На спільній прес-конференції у Вашингтоні Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої давні заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги.

Кемерон наполягає на тому, що він приїхав до США не для того, щоб читати лекції або втручатися у внутрішню американську політику, але сказав, що готовий відмовитися від "дипломатичної риторики", оскільки він дуже емоційно ставиться до необхідності для США і Європи об'єднатися, щоб захистити Україну від російської агресії.

"Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?", - сказав Камерон.

Але аргументи Кемерона - як раціональні, так і емоційні - схоже, наштовхнулися на триваючу боротьбу за владу всередині Республіканської партії, оскільки прихильники жорсткої лінії, які охололи до продовження фінансової підтримки України, погрожують витіснити Джонсона, якщо він поставить пакет допомоги на голосування, коли Конгрес повернеться з двотижневих канікул.

"Це була повна і цілковита капітуляція, якщо не повна і цілковита згода з програмою демократів, яка так розлютила нашу республіканську базу і дала їм дуже мало підстав голосувати за республіканську більшість у Палаті представників", - сказала Тейлор Грін.

Кемерон є лише останнім у низці іноземних урядовців, які закликали Сенат США проголосувати за пакет допомоги, який, як очікується, буде прийнятий - якщо Конгресу буде дозволено голосувати.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що Україна програє свою битву з Росією без подальшої допомоги США, в тому числі необхідних грошей на розвиток оборонної сфери.

Кемерон пішов на розрахований ризик, прилетівши до Флориди, щоб спробувати переконати Трампа змінити курс, оскільки існує історія розбіжностей щодо Brexit. Кемерон захищав свою зустріч з Трампом як "цілком належну" зустріч з опозиційним діячем і заявив, що вона охоплювала "низку важливих геополітичних тем".

Передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері обговорювалися такі питання, як "майбутні вибори в США і Великій Британії, політичні питання, пов'язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні".

Нагадаємо, що на початку березня Кемерон їздив до Німеччини для переговорів щодо України.