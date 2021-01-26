ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації

Світ не повинен вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення коронавірусу в майбутньому навіть після масштабної вакцинації.

Про це він заявив на пресконференції, передає "Укрінформ" з посиланням на Сіньхуа.

На його думку, світ не повинен вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху.

Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, Райан підкреслив, що в доступному для огляду майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.

Відзначивши, що країнам світу, ймовірно, не варто розраховувати на позбавлення від вірусу в 2021 році, він нагадав, що в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті - віспу".

"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", - заявив представник ВООЗ.

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 100 млн, кількість жертв перевищила 2,13 млн