ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації
Про це він заявив на пресконференції, передає "Укрінформ" з посиланням на Сіньхуа.
На його думку, світ не повинен вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху.
Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, Райан підкреслив, що в доступному для огляду майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.
Відзначивши, що країнам світу, ймовірно, не варто розраховувати на позбавлення від вірусу в 2021 році, він нагадав, що в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті - віспу".
"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", - заявив представник ВООЗ.
Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 100 млн, кількість жертв перевищила 2,13 млн
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