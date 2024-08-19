Британія координує підтримку України через нову спеціальну групу

Для координації зусиль Великої Британії щодо допомоги Україні було створено спеціальну робочу групу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України.

Про це повідомляє The Times.

"Стармер попросив раду національної безпеки скласти плани надання Україні ширшої підтримки", – йдеться у дописі.

За словами неназваного джерела, нова підтримка Києва матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову допомогу, а й про промислову, економічну, дипломатичну.

Для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

Британські чиновники та експерти вважають, що їхні європейські союзники занадто стурбовані тим, що можуть спровокувати ескалацію з боку росії, хоча їхні побоювання марні. Джерела видання заявили, що немає жодних свідчень того, що рф від початку війни робила будь-які кроки для використання ядерного арсеналу.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України у Курській області, тому він закликає партнерів дозволити ЗСУ далекобійні удари по агресору.