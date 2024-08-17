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ПОЛІТИКА

Борис Джонсон: Україна може нарешті завершити війну після тижня тактичної майстерності

17 серпня 2024, 10:44
Борис Джонсон: Україна може нарешті завершити війну після тижня тактичної майстерності
ТГ Міністерство оборони України
Це допоможе Силам оборони зупинити авіацію противника.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України у Курській області, тому він закликає партнерів дозволити ЗСУ далекобійні удари по агресору.

У статті для Daily Mail він відзначив, що російський диктатор владімір путін був роздратований під час доповіді тамтешнього губернатора про глибину просування українського війська в регіоні, адже це лише збільшило приниження для очільника кремля. 

"путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік", — наголошує Джонсон.

Наступ Сил оборони — приклад того, що Захід недооцінював українську відвагу, рішучість, сміливість та готовність "робити те, що люди вважали неможливим". Та тепер союзники повинні припинити зволікати та дозволити захисникам використовувати у Курській області далекобійні ракети — британські Storm Shadow та американські ATACMS. Це допоможе ЗСУ зупинити авіацію противника. 

"Ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника — глибоку жагу в українських серцях вигнати війська путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради Бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця", — обурюється Джонсон.

Також він звернувся до чинного прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Політик закликав колегу активніше підтримувати Україну і допомогти завершити російське вторгнення.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.

війнаЗСУБорис ДжонсонКурськ

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