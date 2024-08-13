Велика Британія не дозволила застосовувати Storm Shadow під час наступу на Курськ – The Telegraph

Україна хоче завдавати ударів по аеродромах і логістичних вузлах далеко за лінією фронту.

Уряд Великої Британії не дав Україні схвалення на використання ракет Storm Shadow у рамках наступу на Курськ.

Про це з посиланням на джерело в уряді повідомляє The Telegraph.

"Жодних змін не відбулося", - заявило джерело виданню.

Як повідомляється, під час візиту до Великої Британії минулого місяця Зеленський лобіював прем'єр-міністра Кіра Стармера, щоб той зняв обмеження на використання ракет Storm Shadow, дальність яких становить близько 250 кілометрів.

"Україна хоче завдати ударів по аеродромах і логістичних вузлах далеко за лінією фронту, які москва використовує для зміцнення своїх позицій у Курську", - пише The Telegraph.