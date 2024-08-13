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Велика Британія не дозволила застосовувати Storm Shadow під час наступу на Курськ – The Telegraph

13 серпня 2024, 10:55
Велика Британія не дозволила застосовувати Storm Shadow під час наступу на Курськ – The Telegraph
Україна хоче завдавати ударів по аеродромах і логістичних вузлах далеко за лінією фронту.
Уряд Великої Британії не дав Україні схвалення на використання ракет Storm Shadow у рамках наступу на Курськ.
 
Про це з посиланням на джерело в уряді повідомляє The Telegraph.
 
"Жодних змін не відбулося", - заявило джерело виданню.
 
Як повідомляється, під час візиту до Великої Британії минулого місяця Зеленський лобіював прем'єр-міністра Кіра Стармера, щоб той зняв обмеження на використання ракет Storm Shadow, дальність яких становить близько 250 кілометрів.
 
"Україна хоче завдати ударів по аеродромах і логістичних вузлах далеко за лінією фронту, які москва використовує для зміцнення своїх позицій у Курську", - пише The Telegraph.
 
Колишній британський танковий командир Хеміш де Бреттон-Гордон каже, що ракети Storm Shadow зможуть вражати "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль.
 
Як повідомляється, позиція щодо використання ракет Storm Shadow - це не тільки позиція уряду Великої Британії, адже ракета виробляється у Франції, а це означає, що Париж також має право голосу щодо умов.
 
Київ також запросив у Вашингтона дозвіл на використання ракети великої дальності Atacms під час наступу, але і в цьому йому поки що відмовили, повідомляє видання.
 
"Крім приниження путіна, наступ України на Курськ може змусити Москву відвести підрозділи від Покровська, де сили Києва зайняли оборонну позицію", - аналізує The Telegraph.
 
Однак джерела видання заявляють, що позиція Великої Британії не змінилася: "Ми надаємо військову допомогу для підтримки явного права України на самооборону від незаконних нападів росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми ясно даємо зрозуміти, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для оборони України".

 

Велика Британіявійна в УкраїніStorm Shadowросія окупанти

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