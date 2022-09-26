ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВелика Британія може оштрафувати TikTok на 29 мільйонів доларів після розслідування, яке показало, що програма, можливо, порушила закон про захист даних, не забезпечивши конфіденційність дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія має намір оштрафувати TikTok на 29 млн доларів
TikTok
Про це повідомляє Reuters .
Розслідування показало, що TikTok міг обробляти дані дітей до 13 років без належної згоди батьків і не міг надати належну інформацію своїм користувачам прозорим чином.
"Компанії, що надають цифрові послуги, несуть юридичний обов'язок впроваджувати засоби захисту, але, на нашу думку, TikTok не виконав цю вимогу", - заявив комісар з інформації Джон Едвардс.
Попередній висновок говорить про те, що TikTok порушував закон Великої Британії про захист даних у період із травня 2018 року до липня 2020 року.
Раніше повідомлялось, що Instagram дозволив 60-секундні "сторіз".
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26 09 2022 20:20 МЕДІА
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