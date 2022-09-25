Instagram дозволив 60-секундні "сторіз"
Соцмережа Instagram дозволила всім користувачам викладати 60-секундні історії (Stories). Раніше короткі відео різались на 15-секундні фрагменти.
Про нововведення пише TechCrunch.
Видання зазначає, що нововведення "частково стирає різницю" між історією та короткими відео Reels. Цією функцією часто користуються блогери, щоб публікували довгі ролики і не дробити їх у історіях.
У липні голова соцмережі Адам Моссері говорив, що Instagram продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії.
Також в Instagram дослухалися до критики — старий дизайн повернуть, кількість рекомендацій у стрічці зменшать на тлі критики користувачів через часті рекомендації та функції TikTok.
Нагадаємо, що в Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.
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