Instagram дозволив 60-секундні "сторіз"

Соцмережа Instagram дозволила всім користувачам викладати 60-секундні історії (Stories). Раніше короткі відео різались на 15-секундні фрагменти.

Про нововведення пише TechCrunch.

Видання зазначає, що нововведення "частково стирає різницю" між історією та короткими відео Reels. Цією функцією часто користуються блогери, щоб публікували довгі ролики і не дробити їх у історіях.

У липні голова соцмережі Адам Моссері говорив, що Instagram продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії.

Також в Instagram дослухалися до критики — старий дизайн повернуть, кількість рекомендацій у стрічці зменшать на тлі критики користувачів через часті рекомендації та функції TikTok.

Нагадаємо, що в Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.