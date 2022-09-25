RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Instagram дозволив 60-секундні "сторіз"

Соцмережа продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії
Instagram дозволив 60-секундні "сторіз" Фото: з вільного доступу

Соцмережа Instagram дозволила всім користувачам викладати 60-секундні історії (Stories). Раніше короткі відео різались на 15-секундні фрагменти.

Про нововведення пише TechCrunch.

Видання зазначає, що нововведення "частково стирає різницю" між історією та короткими відео Reels. Цією функцією часто користуються блогери, щоб публікували довгі ролики і не дробити їх у історіях.

У липні голова соцмережі Адам Моссері говорив, що Instagram продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії. 

Також в Instagram дослухалися до критики — старий дизайн повернуть, кількість рекомендацій у стрічці зменшать на тлі критики користувачів через часті рекомендації та функції TikTok.

Нагадаємо, що в Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 09 2022 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.