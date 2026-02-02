Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Британія може фінансувати постачання зброї Україні за рахунок €90 млрд кредиту ЄС – FT

02 лютого 2026, 11:50
Британія може фінансувати постачання зброї Україні за рахунок €90 млрд кредиту ЄС – FT
Фото: MoD
За словами джерел, якщо посли ЄС погодяться, Єврокомісія домовиться з Лондоном про справедливу фінансову участь у схемі.

Європейський союз розглядає можливість стягнення фінансового внеску з Великої Британіїдля отримання доступу до контрактів на постачання озброєння Україні в межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.

 Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За пропозицією Єврокомісії, Україна зможе використати дві третини кредиту переважно для купівлі зброї у себе, у країнах ЄС та ЄАВТ, а закупівлі у третіх держав допускаються лише у разі відсутності альтернатив або значного скорочення термінів поставки.

Група країн, зокрема Німеччина, Нідерланди та Польща, наполягає, щоб Велика Британія була включена до переліку партнерів, у яких Київ може закуповувати озброєння. Це охоплюватиме системи перехоплення, ракети, безпілотники та винищувачі.

Франція пропонує, щоб Лондон сплатив частину витрат, пов’язаних із кредитом, який Комісія оцінює приблизно в 20 мільярдів євро. За словами джерел, якщо посли ЄС погодяться, Єврокомісія домовиться з Лондоном про справедливу фінансову участь у схемі.

Це стане другим випадком, коли ЄС пропонує принцип "плати за гру" Великій Британії після провалу переговорів щодо приєднання Лондона до схеми позик Security Action for Europe (SAFE) на 140 мільярдів євро минулого року.

Представники ЄС та Великої Британії проведуть нові переговори для узгодження умов, що дозволять Лондону більшу участь у програмах ЄС, спрямованих на поглиблення військової та економічної співпраці.

Нагадаємо, європейська комісія затвердила пакет пропозицій щодо фінансової підтримки України упродовж 2026–2027 років загальним обсягом €90 мільярдів.

кредитвійназброяЄвросоюзБританіяпідтримка України

