ЄС затвердив €90 млрд фінансової підтримки України на два роки

Європейська комісія затвердила пакет пропозицій щодо фінансової підтримки України упродовж 2026–2027 років загальним обсягом €90 мільярдів.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Єврокомісії.

Згідно з документом, близько €60 мільярдів планують спрямувати на військові потреби України, ще €30 мільярдів — на загальну бюджетну підтримку держави. Допомога має на меті посилити обороноздатність України, забезпечити безперервну роботу державних інституцій і ключових служб, а також поглибити інтеграцію країни з оборонно-промисловою базою ЄС.

Пакет передбачає надання Україні кредиту на €90 мільярдів, внесення змін до механізму Ukraine Facility, а також коригування бюджетного регламенту Євросоюзу для покриття цієї позики. Фінансування планують здійснювати через спільні запозичення ЄС.

Євросоюз також залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення кредиту. Водночас напередодні повідомлялося, що країни ЄС не досягли остаточної згоди щодо повноцінного використання цих активів, тому позика Україні надаватиметься коштом бюджету блоку.

Надалі пакет мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС. У разі його ухвалення Єврокомісія спільно з українською владою підготує необхідні кроки для виплати першого траншу, який планують перерахувати у другому кварталі 2026 року.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні понад €193 мільярди підтримки, з яких €3,7 мільярда — за рахунок доходів від заморожених російських активів.