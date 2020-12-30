Британія на тлі рекорду заражень затвердила другу вакцину від коронавірусу

Британія замовила у виробника AstraZeneca 100 мільйонів доз, яких достатньо для вакцинації 50 мільйонів людей

Вакцина проти коронавірусу, розроблена вченими Оксфордського університету та компанією AstraZeneca, отримала схвалення для використання у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британія замовила у виробника AstraZeneca 100 мільйонів доз, яких достатньо для вакцинації 50 мільйонів людей.

Схвалення регулятором лікарських засобів означає, що вакцина є одночасно безпечною та ефективною.

Це вже друга вакцина, затверджена у Британії після того, як у грудні було схвалено препарат Pfizer/BioNTech.

Понад 600 тисяч людей у Британії були щеплені з 8 грудня, коли країна першою на Заході почала програму вакцинації населення.

Очікується, що застосування вакцини AstraZeneca призведе до значного збільшення темпів вакцинації, оскільки вона дешева і легка у масовому виробництві. Її можна зберігати в звичайному холодильнику - на відміну від препарату Pfizer/BioNTech, який потребує зберігання в умовах надмірного холоду при -70°С.

Затвердження нової вакцини відбулося після того, як Громадська служба охорона здоров'я Англії заявила, що країна стикається з "безпрецедентним" рівнем інфекцій.

Станом на 28 грудня рекордні 53 135 нових випадки коронавірусу були зафіксовані у Британії за добу. Наприкінці 2020 року у Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Нагадаємо, що у Німеччині 8 медиків випадково отримали у п'ятеро більшу дозу вакцини від COVID-19