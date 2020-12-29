У Німеччині 8 медиків випадково отримали у п'ятеро більшу дозу вакцини від COVID-19
Інцидент стався у місті Штральзунд, повідомляє "Громадське". Після початку масової вакцинації у Німеччині 27 грудня там вкололи вакцину працівникам будинку для літніх людей. Водночас вісім медиків установи отримали передозування через помилку.
"Я глибоко шкодую про те, що трапилося. Цей поодинокий випадок пов'язаний із індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що всі постраждалі не зазнають серйозних побічних ефектів", - йдеться в заяві очільника району Стефана Керта.
Після інциденту четверо медпрацівників звернулися до лікарні з симптомами вірусного захворювання. Їх госпіталізували для спостереження.
Зазначається, що кололи їм вакцину від BioNTech і Pfizer, яку отримала Німеччина. Місцева влада нині стверджує, що раніше виробник заявляв, що великі дози, які випробували під час досліджень, не показали серйозних побічних ефектів.
Заяв після інциденту від фармкомпаній поки не було, пише Reuters.
Вакцинація у Німеччині
Офіційно вона розпочалася 27 грудня, як і в усьому ЄС. Водночас в одному з адміністративних округів країни її тимчасово припинили через можливі порушення правил зберігання препарату - вакцина від Pfizer і BioNTech має зберігатися за температури -70 градусів за Цельсієм.
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