Німеччина підтримує ідею ввести ембарго на СПГ із росії

Берлін закликав інші країни ЄС відмовитися від російського газу, наслідуючи приклад Німеччини.

Уряд Німеччини підтримує пропозицію внести до 14-го пакету санкцій ЄС проти рф заборону на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ), заявив віце-канцлер, міністр економіки країни Роберт Габек.

Про це повідомляє DW.

"Так, я підтримую це", - сказав він, коментуючи пропозицію Швеції запровадити заборону на поставки російського СПГ.

За його словами, Німеччині більше не потрібен СПГ з рф.

"У нас із росією більше немає й контрактів на його постачання", - додав Габек, пояснивши, що якщо до газотранспортної системи його країни потрапляють "молекули російського газу", то лише внаслідок закупівель СПГ на світовому ринку.

На його думку, якщо Німеччина змогла позбутися навіть інфраструктурної залежності від трубопровідного газу з рф, то її приклад можуть наслідувати також інші країни.

За словами Габека, це має бути можливим і в інших сферах енергетики, не лише в поставках СПГ, а й в експорті з рф палива для АЕС.

За обсягом поставок СПГ до країн ЄС росія наразі посідає друге місце після США з часткою у загальному імпорті 16%. Як підрахувала компанія Kpler, торік компанії рф продали країнам ЄС 15,5 млн тонн СПГ — це майже на 40% більше, ніж у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що експорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії може стагнувати протягом наступних чотирьох років.