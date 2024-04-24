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Бундестаг після схвалення допомоги США закликає уряд Німеччини поставити Україні Taurus

24 квітня 2024, 11:18
Бундестаг після схвалення допомоги США закликає уряд Німеччини поставити Україні Taurus
Фото: uainforg.livejournal.com
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала владу Німеччини поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє німецький телеканал BR24.

"Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати", - заявила Штрак-Ціммерманн .

І додала, що внаслідок рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

"США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - сказала глава оборонного відомства. 

На початку місяця стало відомо, що Німеччина призупинила виробництво ракет Taurus

Причиною стало чинне законодавство ФРН, яке забороняє виробляти зброю про запас, для цього потрібне схвалення федерального уряду на основі замовлень.

 
Німеччинабундестагракета Taurus

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