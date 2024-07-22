Німеччина побоюється другого терміну Трампа – FT

В Міністерстві закордонних справ ФРН дипломати готуються до ймовірного повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Це може сильно вплинути на Німеччину і її позицію в світі.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Співробітники різних відділів, включно щодо Північної Америки, планування політики і посольством у Вашингтоні, створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги Трампа на президентсньких виборах в США і можливих реакцій Берліна.

Остання подія на порядку денному групи це рішення президента США Джо Байдена відмовитися від переобрання після кількох тижнів тиску з боку старших демократів і підтримати віце президента Камалу Гарріс як свого наступника.

В Німеччині стурбовані можливим впливом виходу Байдена з перегонів на вибори, особливо з огляду на останні опитування і німці готуються до ймовірної перемоги Трампа, яка викликає занепокоєння в Берліні.

Берлін побоюється, що Трамп може повернутися із ще більш протекціоністською економічною політикою, включно з можливим запровадженням 10% тарифів на імпорт, а це може серйозно зашкодити експортно-орієнтованій німецькій економіці.

Занепокоєння зросло після того, як Трамп вибрав Джей Ді Венса як кандидата у віце президенти, який скептично ставиться до глобалізації, НАТО та підтримки України.

Днями ми писали, що Європейські лідери стурбовані можливим поверненням Трампа і його вибором Венса на посаду віцепрезидента.