Британія надає Україні ще £55 млн допомоги

Підтримка Британії ставить Україну в найбільш можливу сильну позицію.

Велика Британія надасть Києву нову фінансову допомогу на загальну суму у 55 млн фунтів стерлінгів для підвищення стійкості і розвитку обох країн і сприянню 100-річного партнерства.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

"Нова підтримка Великої Британії на загальну суму 55 млн фунтів стерлінгів сприятиме підвищенню стійкості та зростанню Великої Британії та України", - йдеться у повідомленні.

Підтримка України з боку Великої Британії і довгострокове партнерство між двома країнами будуть головними питаннями порядку денного під час візиту міністра закордонних справ Британії Девіда Ламмі до Києва у середу, який на "на власні очі побачить, як підтримка Британії ставить Україну в найбільш можливу сильну позицію з наближенням четвертого року повномасштабного російського вторгнення".

"В рамках візиту міністр закордонних справ зустрінеться з Президентом Зеленським, міністром закордонних справ Сибігою, Прем'єр-міністром Шмигалем та віцепрем'єр-міністром Стефанішиною, щоб підтвердити постійну підтримку Великої Британії та обговорити з перших вуст, як Велика Британія та міжнародні партнери можуть забезпечити найбільш можливо сильну позицію України", - додали у британському відомстві.

В рамках нової підтримки України Британія надасть 3 млн фунтів стерлінгів на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

"В співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ця запланована підтримка стане рятівним кругом для найбільш вразливих верств населення Сирії, на відміну від постачання російського зерна жорстокому режиму Асада, який намагався купити прихильність, обтяжуючи сирійську державу дорогими боргами", - підкреслили в уряді.

Також Лондон розробив нову схему для сприяння відстеженню викраденого росією зерна з підконтрольних їй українських полів, яке потім перемарковується і продається далі.

"Під час свого другого офіційного візиту до Києва пан Ламмі оголосить про виділення 17 млн фунтів стерлінгів на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України. Фонд InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британським, українським та міжнародним бізнесом і науково-дослідними установами з метою пошуку стійких, масштабованих і сталих енергетичних рішень майбутнього", - додали в уряді Британії.

Також метою підтримки приватного сектору України та стійкості малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена раніше британським прем'єром, у рамках 100-річного партнерства, "отримає додаткове фінансування у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів, що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє".

Нагадаємо, що зранку серди, 5 лютого, глава МЗС Британії Девід Ламмі прибув до Києва.