Глава МЗС Британії Девід Ламмі прибув до Києва

Його зустрів колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і чинний посол України в Британії.

В середу, 5 лютого, до столиці України прибув державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламмі.

Про це в Тelegram-каналі написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - йдеться в дописі.

Також він подякував Великій Британії в ці тяжкі часи завжди.

Нагадаємо, що в останній день січня Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети.