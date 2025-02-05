Глава МЗС Британії Девід Ламмі прибув до Києва
В середу, 5 лютого, до столиці України прибув державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламмі.
Про це в Тelegram-каналі написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
"Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - йдеться в дописі.
Також він подякував Великій Британії в ці тяжкі часи завжди.
Нагадаємо, що в останній день січня Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети.