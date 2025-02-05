Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава МЗС Британії Девід Ламмі прибув до Києва

05 лютого 2025, 09:24
Глава МЗС Британії Девід Ламмі прибув до Києва
https://t.me/Zaluzhnui/
Його зустрів колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і чинний посол України в Британії.

В середу, 5 лютого, до столиці України прибув державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламмі.

Про це в Тelegram-каналі написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - йдеться в дописі.

Також він подякував Великій Британії в ці тяжкі часи завжди.

Нагадаємо, що в останній день січня Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети.

 

Велика БританіяДевід Ламмі

Останні матеріали

Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Політика
"За порєбріком". Пропагандони путіна святкують "просто сенсаційний" перший тиждень самознищення США Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 09:42
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється