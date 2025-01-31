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Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети

31 січня 2025, 15:09
Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети
Фото: з вільних джерел
Уряди країн ратифікували Рамкову угоду щодо підтримки розвитку українських оборонних спроможностей.

Влада Британії виділить Києву до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем ППО і ракет до них. 

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі. 

"Сьогодні уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей", - йдеться в дописі. 

За словами українського прем’єра, за цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. 

"Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", – написав Шмигаль. 

Він також подякував уряду та народу Великої Британії за підтримку України на її шляху до перемоги.

Раніше ми повідомляли, що Україна ратифікує угоду з Британією про оборонну підтримку.

 

Велика Британіявійна в Україніпідтримка України

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