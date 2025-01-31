Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети
Влада Британії виділить Києву до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем ППО і ракет до них.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.
"Сьогодні уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей", - йдеться в дописі.
За словами українського прем’єра, за цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.
"Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", – написав Шмигаль.
Він також подякував уряду та народу Великої Британії за підтримку України на її шляху до перемоги.
Раніше ми повідомляли, що Україна ратифікує угоду з Британією про оборонну підтримку.