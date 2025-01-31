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ПОЛІТИКА

Україна ратифікує угоду з Британією про оборонну підтримку

31 січня 2025, 11:59
Україна ратифікує угоду з Британією про оборонну підтримку
Фото: з вільного доступу
За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів.

Кабінет Міністрів України подасть до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією. Угода направлена на розвиток оборонних спроможностей країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння", - розповів Шмигаль.

За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.

"Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - сказав прем'єр.

Нещодавно Україна та Велика Британія підписали історичну 100-річну угоду.

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