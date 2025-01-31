Україна ратифікує угоду з Британією про оборонну підтримку
Кабінет Міністрів України подасть до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією. Угода направлена на розвиток оборонних спроможностей країн.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння", - розповів Шмигаль.
За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.
"Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - сказав прем'єр.
Нещодавно Україна та Велика Британія підписали історичну 100-річну угоду.