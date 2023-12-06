Британія надала новий пакет "зимової" допомоги на £37 млн

Міністр закордонних справ БританіїДевід Кемерон оголосив про виділення нового зимового пакету гуманітарної допомоги Україні на £37 млн, або $47 млн.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Сьогодні Кемерон вирушить до США, щоб підтвердити як міцність відносин Британії з її найближчим стратегічним союзником, так і нашу непохитну підтримку України в її боротьбі з російською агресією.

Кемерон також оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України.

"Напередодні візиту міністр закордонних справ оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі £29 млн для України і посилить підтримку ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш вразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні.

Кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Великої Британії Україні в розмірі £127 млн на 2023-2024 роки.

Крім того, Британія надасть Україні £18 млн фінансової допомоги через організації.