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Британія надасть Україні £18 млн фінансової допомоги через організації

16 листопада 2023, 16:06
Британія надасть Україні £18 млн фінансової допомоги через організації
Фото:AFP
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, перебуваючи в Одесі, заявив про нову фінансову допомогу низці організацій.

Про це йдеться в прес-релізі уряду Британії.

Камерон перший з британських міністрів відвідав Одесу за час війни.

Він оголосив про допомогу українцям, які безпосередньо постраждали від вторгнення росії. 

Британія виділить £10 млн для Товариства Червоного Хреста України на надання товарів медичного призначення громадам, які безпосередньо постраждали від російської агресії, та для підтримки організації.

Також країна надасть £7 млн консорціуму під керівництвом міжнародної неприбуткової організації Nonviolent Peaceforce, який підтримує волонтерські організації, що доставляють гуманітарну допомогу в небезпечні місця на лінії фронту.

Крім того, Британія виділяє ще £1,4 млн на поточну і рятувальну роботу Корпусу милосердя в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до України.

 

допомогаБританія

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