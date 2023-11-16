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ПОЛІТИКА

Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва

16 листопада 2023, 10:20
Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
Джерело: twitter.com/ZelenskyyUa
Зустріч стосувалась обговорення зброї для передової в Україні, зміцнення протиповітряної оборони та захисту людей і критичної інфраструктури.

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон свій перший робочий візит на новій посаді здійснив в Україну.

Про його прибуття до Києва повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що зустріч стосувалась обговорення зброї для передової в Україні, зміцнення протиповітряної оборони та захисту людей і критичної інфраструктури.

"Хороша зустріч. Вдячний Британії за підтримку!", - додав Зеленський

В ОПУ окремо повідомили, що на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". 

Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.

візитБританіяКемерон

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