Boeing не вистачає однієї деталі для літаків 787 Dreamliner через санкції проти росії – WSJ

Компанія вже попередила інвесторів про те, що цього року виробить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

Компанія Boeing під час виробництва літаків 787 Dreamliner зіткнулася з нестачею теплообмінників через санкції проти росії.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Компанія планувала наростити виробництво цих літаків, проте нові постачальники не можуть забезпечити таку кількість літаків потрібними пристроями. Теплообмінники, що використовуються для систем кондиціонування повітря в літаках, до лютого 2022 року виробляло спільне підприємство російського АТ "ХС-Наука" і американської RTX Collins Aerospace, "дочки" RTX.

Після введення санкцій підприємство закрили, а виробництво перенесли на заводи в Коннектикуті та Вулвергемптоні. При цьому "ХС-Наука" зайнялася ремонтом літаків Boeing і Airbus, що залишилися в росії. Новий постачальник теплообмінників RTX задовольняв попит Boeing на початку, проте з новими обсягами виробництва заводи не здатні впоратися, пише WSJ.

У зв'язку з цим компанія вже попередила інвесторів про те, що цього року виробить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

Минулого тижня авіакомпанія American Airlines оголосила про скорочення кількості рейсів за деякими маршрутами, а також про закриття сезонних рейсів раніше, ніж планувалося, через затримки поставок Boeing 787 Dreamliner.

WSJ додає, що виробництво цієї моделі літака також стримують проблеми з поставками пасажирських крісел для лайнерів. Вони зі свого боку пов'язані з нестачею матеріалів і затримкою із сертифікацією.