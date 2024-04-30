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ПОЛІТИКА

В Україну прибула британська герцогиня – це перший візит члена королівської сім'ї після початку війни

30 квітня 2024, 09:45
В Україну прибула британська герцогиня – це перший візит члена королівської сім'ї після початку війни
Джерело: twitter.com/RoyalFamily
Софі також зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

У Київ прибула герцогиня Единбурзька Софі, яка є активісткою британської ініціативи "Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту". Це перший візит в Україну члена королівської сім'ї Великої Британії від початку російського вторгнення 2022 року.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Герцогиня зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і тортури, а також з дітьми, яких удалося повернути після російської депортації.

"Сьогодні був щасливий день, бо я нарешті змогла потрапити в Україну. Але це водночас і сумний день, тому що, звичайно, це означає, що, поки я тут, я дізнавалася все більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро", — сказала вона.

Софі також зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, щоб "обговорити найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни".

За словами герцогині, для неї важливо було зустрітися з першою леді України і звернути увагу на її зусилля щодо "облаштування центрів, куди постраждалі можуть звертатися, аби знайти підтримку й рухатися вперед, де про них піклуватимуться".

Вона також наголосила на важливості того, як зараз в Україні відбувається документування злочинів російської армії на ранніх стадіях.

Герцогиня Единбурзька — дружина принца Едварда, герцога Единбурзького, молодшого сина покійної королеви Великобританії Єлизавети II та її чоловіка, покійного принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Олена ЗеленськаБританіявізит в Українугерцогиня

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