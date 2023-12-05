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Британія надала Україні допомоги на £4,7 млрд і підтримуватиме країну й надалі – Камерон

05 грудня 2023, 19:51
Британія надала Україні допомоги на £4,7 млрд і підтримуватиме країну й надалі – Камерон
Девід Кемерон. Фото:vmdaily.ru
Глава МЗС Британії Девід Кемерон пообіцяв, що підтримка України з боку Британії не скоротиться.

Про це пише The Guardian.

На запитання чому в осінній заяві не було згадки про додаткову військову допомогу Камерон відповів, що гроші, запропоновані на цей рік, ось-ось закінчаться.

Міністр сказав, що Британія надала Україні гуманітарну та економічну підтримку на суму £4,7 млрд. 

За його словами, це важливо, і це буде продовжуватися.

На питання чи може Кемерон зробити щось, аби прискорити постачання зброї, той відповів: 

"Потрібно більше уваги приділяти успіху, якого досягає Україна. На суші картина складна, але в Чорному морі українці відтіснили росіян". 

За словами Камерона, за одну ніч ЗСУ змогли знищити близько п'ятої частини російських вертольотів. 

Нещодавно Британія надала Україні £18 млн фінансової допомоги через організації.

 

підтримкаУкраїнаКамерон

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