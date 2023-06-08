Британія надасть МАГАТЕ для роботи в Україні ще £750 тисяч
08 червня 2023, 12:29
Фото: dpa
Уряд Британії додатково надасть £750 тисяч Міжнародному агентству з атомної енергії для роботи з ядерної безпеки в Україні.
Про це посольство Великої Британії в Україні написало в Twitter.
"Велика Британія оголосила про додаткове фінансування МАГАТЕ в розмірі 750 000 фунтів стерлінгів для підтримки роботи з ядерної безпеки в Україні", - йдеться в дописі.Днями стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ приїде на окуповану Запорізьку АЕС через тиждень після підриву Каховської ГЕС.