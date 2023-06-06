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ПОЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ приїде на окуповану Запорізьку АЕС через тиждень після підриву Каховської ГЕС

06 червня 2023, 15:52
Гендиректор МАГАТЕ приїде на окуповану Запорізьку АЕС через тиждень після підриву Каховської ГЕС
Глава МАГАТЕ зазначив, що сьогодні "сильно пошкоджена" гребля в Новій Каховці, що призвело до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі води, що охолоджує, на ЗАЕС.

Гендиректор Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня приїде на окуповану росіянами Запорізьку АЕС після підриву ними Каховської ГЕС.

Про це йдеться в заяві Гроссі.

"Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень і зараз потрібна. Я поїду", - написав.

Глава МАГАТЕ зазначив, що сьогодні "сильно пошкоджена" гребля в Новій Каховці, що призвело до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі води, що охолоджує, на ЗАЕС.

При цьому, за його даними, відсутність охолодної води в основних системах водяного охолодження протягом тривалого часу може призвести до розплавлення палива та виходу з ладу аварійних дизель-генераторів.

"Проте наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосередньої загрози безпеці станції немає", - йдеться у заяві.

Співробітники МАГАТЕ, які перебувають на об'єкті, були проінформовані про те, що пошкодження греблі в Новій Каховці нині призводить до зниження висоти водосховища приблизно на 5 см/годину, повідомив голова МАГАТЕ.

За його даними, вода, що охолоджується, подається з резервуара і перекачується по каналах поряд з ТЕЦ на майданчик. Підраховано, що води цим маршрутом має вистачити на кілька днів.

"Вода у водосховище була на позначці 16,4 м о 8-й ранку. Якщо вона опуститься нижче 12,7 м, то її вже не можна буде прокачувати", - додав він.

За його даними, є кілька альтернативних джерел води. Головний з них - великий ставок-охолоджувач поряд з ділянкою, яка знаходиться вище за рівень резервуару. Оскільки реактори були зупинені протягом багатьох місяців, передбачається, що цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом декількох місяців.

"Тому життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не повинно бути зроблено, щоб потенційно підірвати його цілісність", - написав Гроссі.

МАГАТЕЗАЕСГроссіКаховська ГЕС

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