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ПОЛІТИКА

Повернення ЗАЕС під контроль України стане єдиним рішенням для мінімізації ядерної загрози – Євросоюз

19 квітня 2024, 08:09
Повернення ЗАЕС під контроль України стане єдиним рішенням для мінімізації ядерної загрози – Євросоюз
Фото: УНН
"Жодного з серйозних ризиків, визначених МАГАТЕ, не існувало до незаконного захоплення станції росією два роки тому".

Повернення Запорізької АЕС під контроль України стане надійною гарантією безпеки та мінімізації ядерної загрози. 

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Останні тривожні події навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), про які минулого тижня повідомляв генеральний директор МАГАТЕ, викликають велике занепокоєння і лише посилюють нашу стурбованість. Протягом останніх тижнів ЗАЕС зазнавала ударів безпілотників, у тому числі над 6-м реакторним блоком", – зазначили у ЄС.

У заяві також наголошується, що це – "дуже серйозний інцидент, оскільки вперше з листопада 2022 року ЗАЕС стала безпосередньою мішенню у військових діях".

"Жодного з серйозних ризиків, визначених МАГАТЕ, не існувало до незаконного захоплення станції росією два роки тому. Припинення агресивної війни росії та повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних органів влади України є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії", – йдеться у документі.

Безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції у четвер 18 квітня.

Як розповіли у МАГАТЕ, цього разу обійшлося без пошкоджень або людських жертв. Самі представники моніторингу, які знаходяться на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом.

Однак їм було відмовлено в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, для оцінки масштабів інциденту.

"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - сказано у повідомленні.

ЗАЕСМАГАТЕросія окупанти

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