Представники організації діяли в інтересах росії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста ухвалив рішення не зупиняти членство російської філії, попри виявлені журналістами порушення стандартів нейтралітету за зв'язки з військовою машиною кремля.

Порушення зафіксували розслідувачі з низки міжнародних ЗМІ.

Про це пише The Guardian.

Розслідування виявило численні випадки порушень статуту Червоного Хреста від моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року. Зокрема документи, отримані в результаті витоків із кремлівських джерел, свідчать про фінансування філій Червоного Хреста на окупованій території України.

Крім того, керівники регіональних відділень Червоного Хреста висловлювали підтримку війни проти "українських нацистів", а працівники організації в формі були часто присутні на військових заходах для дітей.

Цьогоріч філія МЧХ у росії підписала меморандум про співпрацю з дитячим табором "Артек" у тимчасово окупованому Криму, куди, зокрема, відправлялися діти, незаконно депортовані з України.

Незважаючи на ці виявлені порушення, після чотириденної зустрічі представників МЧХ у Женеві вирішили не скасовувати членство російського Червоного Хреста в організації. Замість цього запропонували створити наглядовий орган і звернутися до нього з проханням "вирішити виявлені проблеми та уникнути майбутніх порушень нейтралітету".