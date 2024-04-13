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ПОЛІТИКА

ЗАЕС переводить усі реактори у стан "холодного зупину" вперше з кінця 2022

13 квітня 2024, 20:31
ЗАЕС переводить усі реактори у стан
Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму "холодного зупину". Але росіяни, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

Запорізька атомна електростанція перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину". Вранці 13 квітня в цей стан був переведений останній - четвертий - реактор.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

"Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", - сказав Гроссі.

Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму "холодного зупину". Але росіяни, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в прес-службі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули "виходи" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Нещодавно російський диктатор владімір путін заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що окуповану ЗАЕС буде перезапущено.

ЗАЕСМАГАТЕросія окупанти

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