Китай та росія провели спільну військово-морську операцію в Тихому океані – Bloomberg

У Міноборони КРН підкреслили, що спільні навчання ВМС Китаю та росії не мають нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією.

Китайські та російські військово-морські сили провели у Тихому океані спільні навчання.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міноборони Китаю.

"Це була четверта спільна операція, яка проводилася в західній і північній частині Тихого океану", — йдеться в заяві міністерства без надання додаткових деталей.

У Міноборони зазначають, що операція не була спрямована проти "будь-якої третьої сторони і не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією".

Раніше представники розвідки США заявили, що росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на Тайвань.