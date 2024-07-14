Китай та росія провели спільну військово-морську операцію в Тихому океані – Bloomberg
14 липня 2024, 16:43
Фото: з вільного доступу
У Міноборони КРН підкреслили, що спільні навчання ВМС Китаю та росії не мають нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією.
Китайські та російські військово-морські сили провели у Тихому океані спільні навчання.
Про це пише Bloomberg з посиланням на Міноборони Китаю.
"Це була четверта спільна операція, яка проводилася в західній і північній частині Тихого океану", — йдеться в заяві міністерства без надання додаткових деталей.
У Міноборони зазначають, що операція не була спрямована проти "будь-якої третьої сторони і не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією".
Раніше представники розвідки США заявили, що росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на Тайвань.