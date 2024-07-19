Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху

У поліції кваліфікували напад на Ірину Фаріон як замах на умисне вбивство.

Ексдепутатка Верховної Ради Ірина Фаріон померла в лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова. Також цю інформацію підтвердили голова Львівської ОВА Козицький та мер Львова Андрій Садовий. "Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти", - написав мер. Він висловив сподівання, що замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність. Нагадаємо, що близько 19:30 у громадську діячку вистрілив невідомий неподалік її дому, після чого втік. Жінку з пораненням голови у важкому стані доставили у лікарню.

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"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", — зазначив він.

Він додав, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ зазначили : напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Поліція та інші необхідні служби працюють на місці інциденту. Правоохоронці мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини. Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені", — ідеться у повідомленні МВС.