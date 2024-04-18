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ПОЛІТИКА

росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Не виключена загроза для українських атомних станцій – Зеленський

18 квітня 2024, 11:39
росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Не виключена загроза для українських атомних станцій – Зеленський
Зеленський наголосив, що російські загарбники не відмовляються від радіаційного шантажу і продовжують "по-дикунськи гратися" з безпекою окупованої Запорізької атомної станції.

Президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти знищили майже всю теплоелектрогенерацію України. Не виключено, що наступними цілями агресора може стати інфраструктура атомних електростанцій та мереж розподілу.

Під час виступу на спецзасіданні Євроради він зауважив, що під ударами кремлівських терористів перебувають критичні об'єкти — дамби, обладнання гідроелектростанцій, газова інфраструктура. 

До того ж триває і радіаційний шантаж зі сторони рф. Приклад — дикунські ігри окупантів з Запорізькою АЕС. 

Тож Зеленський сподівається на виділення Заходом для України додаткових систем ППО. Він наголошує, що лише Patriot, IRIS-T, SAMP/T та NASAMS можуть зупинити повітряний терор проти України. 

"Системи, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз, — наголошує президент. — Вони потрібні, щоб путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпекова потреба". 

Нещодавно російський диктатор владімір путін заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що окуповану ЗАЕС буде перезапущено.

ЗАЕСросія окупантиВолодимир Зеленський

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