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Данія вводить строкову службу для жінок

01 травня 2024, 09:37
Данія вводить строкову службу для жінок
Фото: KyivPost
В Данії з січня 2027 року вводять строкову військову службу для жінок і збільшать кількість призовників.

Відповідно до нового законодавства, жінки проходитимуть строкову службу на тих самих умовах, що і чоловіки, пише Danmarks Radio.

На сьогодні жінки мали право на строкову службу, але за власним бажанням. 

"Призовники відіграватимуть центральну роль у виконанні завдань збройних сил країни й посилять можливості національної мобілізації у разі складної безпекової ситуації, яка вже виникає", - заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Строкова служба буде тривати до 11 місяців, які поділять на 5 місяців базової підготовки і ще 6 місяців оперативної служби. 

На сьогодні строкова служба в Данії триває 4 місяці. 

Кожного року на службу планують призивати до 7500 призовників.

"В 2023 році на строкову службу в Данії призвали 4700 людей, з них кожна четверта - жінка", - пише видання,

Крім того, в Данії відновлять посади сержантів і лейтенантів строкової служби, яким необхідно буде відслужити два роки, щоб допомагати навчати рядових призовників.

На нову модель призову виділили 2 млрд євро, а загалом країна видліть на оборону рекордні 12 млрд євро.

Нещодавно Данія виділить понад €420 млн на відбудову та енергетику України.
жінкиДаніястрокова служба

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