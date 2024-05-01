Данія вводить строкову службу для жінок

В Данії з січня 2027 року вводять строкову військову службу для жінок і збільшать кількість призовників.

Відповідно до нового законодавства, жінки проходитимуть строкову службу на тих самих умовах, що і чоловіки, пише Danmarks Radio.

На сьогодні жінки мали право на строкову службу, але за власним бажанням.

"Призовники відіграватимуть центральну роль у виконанні завдань збройних сил країни й посилять можливості національної мобілізації у разі складної безпекової ситуації, яка вже виникає", - заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Строкова служба буде тривати до 11 місяців, які поділять на 5 місяців базової підготовки і ще 6 місяців оперативної служби.

На сьогодні строкова служба в Данії триває 4 місяці.

Кожного року на службу планують призивати до 7500 призовників.

"В 2023 році на строкову службу в Данії призвали 4700 людей, з них кожна четверта - жінка", - пише видання,

Крім того, в Данії відновлять посади сержантів і лейтенантів строкової служби, яким необхідно буде відслужити два роки, щоб допомагати навчати рядових призовників.

На нову модель призову виділили 2 млрд євро, а загалом країна видліть на оборону рекордні 12 млрд євро.